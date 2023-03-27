41-летнего жителя Удмуртии осудили за истязание несовершеннолетних

Приговор в законную силу не вступил Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за истязание несовершеннолетних и драку с полицейским осудили 41-летнего жителя Селтинского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С декабря 2021 года по ноябрь 2022 года мужчина избивал двух детей 2009 и 2007 года рождения. Он хватал детей за волосы и бил их по голове. В сентябре 2022 обвиняемый оскорбил и подрался с участковым.

Суд приговорил обвиняемого к 4,5 годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Напомним, на время следствия мужчину огородили от свидетелей и детей, чтобы он не смог на них надавить.

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