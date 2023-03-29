За первый месяц 2023 года численность населения Удмуртии сократилась на 700 человек

С начала года из Удмуртии выехал 751 человек Фото: Эдуард КАРИПОВ

За январь 2023 года численность населения Удмуртии уменьшилась на 703 человека. Это на 33 человека больше, чем в январе прошлого года. Об этом сообщает Удмуртстат.

Напомним, за 2022 год численность населения сократилась на 6,7 тыс. человек и на 1 января составила 1442,3 тыс. жителей. При этом за первый месяц 2023 года родилось 1086 детей (на 43 малыша меньше, чем в январе 2022 года) и умерло 1811 человек (на 121 человека меньше).

Также Удмуртстат отметил, что с начала года из Удмуртии выехал 751 человек и приехали – 773 человека.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Провал на федеральной трассе М-7 ликвидировали

Глава Удмуртии прокомментировал новый скандал вокруг ТРЦ «Италмас»

Они среди нас: нейросеть создала портреты неофициальных районов Ижевска