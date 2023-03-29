Заболеваемость коронавирусом в Удмуртии снизилась в 8 раз

С начала 2023 года в регионе зафиксировали 11,5 тысяч случаев заражения коронавирусом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Удмуртии снизилась заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

С начала года в регионе зафиксировали 11,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель заболеваемости уменьшился в 8 раз.

Главный пульмонолог Минздрава Удмуртии Оксана Стародубцева отметила, что вероятность заболевания ковидом сохранилась, поэтому при сухом кашле, одышке, хрипоте и ощущению заложенности в груди нужно немедленно обратиться к врачу.

Напомним, прошло уже три года с начала пандемии. За это время коронавирусом переболели более 240 тысяч жителей Удмуртии.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Провал на федеральной трассе М-7 ликвидировали

Глава Удмуртии прокомментировал новый скандал вокруг ТРЦ «Италмас»

Они среди нас: нейросеть создала портреты неофициальных районов Ижевска