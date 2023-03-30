Хирурги Ижевска удалили осколок гранаты из ноги участника СВО

Мужчина мог потерять способность ходить. Фото: Минздрав Удмуртии

Нейрохирурги городской клинической больницы №7 в Ижевске вернули возможность ходить участнику СВО Алексею. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Мужчина отправился в зону СВО добровольцем и в ноябре 2022 года получил серьезное ранение в ногу.

«Мы находились на территории ДНР, участвовали в боях. Находясь в окопе, попали под огонь с квадрокоптера, рядом со мной разорвалась граната. Я получил ранение в ногу. Но так как возможности провести операцию на передовой не было, после оказания первой помощи я вернулся к несению службы», – поделился военнослужащий.

Один из осколков гранаты задел нерв бойца. Получить медицинскую помощь ему удалось только два месяца спустя, когда он вернулся в Удмуртию. К этому времени мужчина уже не мог долго стоять и ходить.

Для удаления осколка хирурги использовали новый операционный микроскоп. С его помощью врачам удалось полностью восстановить ногу мужчины. Сейчас Алексей уже готовится к выписке. Через несколько месяцев он планирует вернуться в зону СВО.

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