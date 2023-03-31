Погода в Ижевске на день: 31 марта пройдет небольшой дождь

День ожидается теплый Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 31 марта. Надеемся, вы полны энергии и позитива. Для начала «Комсомолка» расскажет, какой ждать погоды.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит +7…+9 градусов. Пройдет небольшой дождь. На небе облачно. Ветер юго-восточный, 9–14 м/с.

О погоде на неделю «Комсомолка» рассказывала здесь.

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