Наркологи Удмуртии выступили за запрет вейпов

При парении вейпов никотин моментально всасывается в организме Фото: Оксана ЗУЙКО

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин обратился к председателю правительства страны Михаилу Мишустину с предложением о запрете продажи вейпов для несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, врачи Удмуртии поддержали эту идею.

Наркологи отметили, что с каждым годом несовершеннолетние все чаще обращаются к медикам из-за зависимости от курения вейпов и электронных сигарет.

«Молодые люди воспринимают эти устройства, как некий гаджет, модный аксессуар, и мало кто задумывается об огромном вреде здоровью, который они наносят. Кроме того, до сих пор окончательно не изучено влияние на организм веществ, содержащихся в жидкостях для вейпов. Токсичные вещества в их составе могут привести к серьезному отравлению. Поэтому, конечно, мы призываем ограничить или даже полностью запретить продажу этих устройств детям», – сообщил главврач Республиканского наркодиспансера Артем Школяр.

Врачи отметили, что при использовании альтернативных методов курения, в отличие от обычных сигарет, никотин моментально всасывается в организме. Это связано с тем, что во время парения вредные вещества попадают в легкие не в виде дыма, а в виде аэрозоля.

В жижах для электронных сигарет нашли тяжелые металлы, диацетил, акролеин и даже формальдегид. Эти химические вещества распадаются и проникают в легкие, кровь и ткани сердца. Некоторые из металлов могут вызвать ряд серьезных заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем.

Напомним, что ранее с этой идеей выступали первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов и член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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