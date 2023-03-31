Ожидаются ли в Удмуртии метели и снегопады в конце марта?

Метели в ближайшие дни не прогнозируются Фото: Константин ИВШИН

Погода в последние дни марта не перестает удивлять – сначала снег пошел в культурной столице Санкт-Петербурге, а теперь и Ростовская область попала под снегопад. Возможность повторения такой же ситуации в регионе прокомментировали специалисты гидрометцентра республики.

«Метели в Удмуртии в ближайшие дни не прогнозируются. Напротив, ожидается поступление еще более теплого воздуха из южных регионов страны, а в начале следующей недели – с территории Казахстана», – успокоили синоптики.

Также метеорологи порадовали жителей региона хорошей новостью – после похолодания, которое мы сейчас наблюдаем, столбик термометра совсем скоро начнет повышаться.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» поделилась прогнозом погоды на эти выходные.

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