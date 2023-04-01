Погода в Ижевске на день: 1 апреля температура воздуха поднимется до +10

Ожидается теплый день без осадков Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 1 апреля, да еще и суббота. Уже пришла настоящая весна, и прогноз погоды тоже отличный. «Комсомолка» расскажет подробнее.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит +8…+10 градусов. Ожидается облачный день с прояснениями и без осадков. Ветер южный, 9–14 м/с.

Подробнее о погоде на выходные мы рассказывали здесь.

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