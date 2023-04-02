Новый сервис проката электросамокатов появился в Ижевске

Стартовый депозид 50 рублей Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

В Ижевске появмлся новый сервис проката электросамокатов. Установленный тариф – 50 рублей стартовый депозит, и 5 рублей за каждую следующую минуту.

Сервис самокатов работает через специальное мобильное приложение и в границах зоны, которая разрешена для поездки. Они отображаются на карте. Подробнее об использовании данного электротранспорта мы рассказывали в нашем материале.

Новые правила дорожного движения для самокатчиков начали действовать с 1 марта 2023 года. Теперь пользоваться таким видом транспорта можно только с 14 лет, а максимальная скорость может быть не более 25 км/ч. Во время поездки водитель обязан соблюдать дорожную разметку и правила, которые указаны на дорожных знаках. Подробнее о правилах для самокатчиков мы рассказывали здесь.

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