Ямы и выбоины залатали на 14 улицах Ижевска в ночь на 4 апреля

С начала проведения временного ремонта дорожники залатали ямы на площади 8 114 кв. м Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За минувшие сутки в Ижевске залатали дорожные дефекты на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы проводились на улицах: 1-я Подлесная, 3-я Подлесная, 40 лет Победы, И. Закирова, Камбарская, Ленина, Магистральная, Моторная, Новоярушкинская, Серова, Т. Барамзиной, Тимирязева, Шевченко и Шумайлова. Общая площадь работ составила 403 кв.м. Всего же с начала проведения временного ремонта дорожники залатали ямы на площади 8 114 кв. м.

Основной ремонт дорог начнется в апреле-мае с наступлением благоприятных погодных условий.

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