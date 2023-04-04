В Удмуртии побит температурный рекорд 40-летней давности

Новые температурные рекорды могут обновиться 4 и 5 апреля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

3 апреля в Удмуртии обновился температурный рекорд. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Теплый воздух с Казахстана поднял столбик термометра на территории Ижевска до +17,4°С. Ранее температурный рекорд был отмечен в 1983 году, тогда воздух прогрелся до +15°С.

«Впереди нас ждет еще два очень теплых дня! И скорректировав прогноз погоды, спешим обрадовать – будет еще теплее!» – заявили метеорологи.

Синоптики также отметили возможность обновления новых рекордов – сегодня максимальная температура воздуха прогнозируется до +14..+19°С, а 5 апреля до +13..+18°С!

Напомним, ранее «Комсомолка» делилась прогнозом погоды на текущую неделю.

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