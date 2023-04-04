Эксперт объяснил аномальную для апреля жару в Удмуртии

Все дело в циклоне над Европой Фото: Амир Закиров

Еще на прошлой неделе жителям Удмуртии хотелось поплотнее закутаться в пальто, чтобы спрятаться от дождя и холодного ветра, а сегодня уже можно встретить на улице прохожего в футболке или шортах. Старший преподаватель кафедры общей экологии УдГУ Дмитрий Адаховский объяснил аномально теплое начало апреля.

«Погодная ситуация объясняется стационированием циклона над Европой, куда по его тыловой части поступает холодный арктический воздух. А поскольку воздух в циклонах движется против часовой стрелки, то на его переднем фронте, где мы и расположены, обычно поступает теплый воздух», – пояснил Адаховский.

Из-за стабильности циклона в Удмуртию приходит жаркий воздух из Монголии и Казахстана. Напомним, 3 апреля в Удмуртии обновился температурный рекорд 40-летней давности. Вчера столбик термометра поднялся до +17,4°С, хотя ранее максимальная температура на эту дату не превышала +15°С.

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