Когда в Ижевске отключат отопление?

Собственники при желании могут выключить тепло раньше окончания отопительного сезона Фото: Мария Бакланова

Апрель пока – аномально теплый месяц. 3-го числа обновился температурный рекорд. Причина – поступление теплых воздушных масс. Однако из-за резкого изменения температуры горожане стали задаваться вопросом, не планируется ли отключать отопление.

«Очень жарко на улице, и еще батареи греют во всю мощь. С нас хотят денег побольше получить?» – спрашивает читатель Александр.

Когда отключают тепло?

Не стоит забывать, что просто так отключить отопление нельзя. Для этого должно выйти постановление администрации города.

«Отопительный сезон должен заканчиваться по истечении пяти дней, когда среднесуточная температура наружного воздуха будет выше восьми градусов», – пояснила во время ЖКХ-марафона «Комсомолки» Екатерина Гмыря, руководитель тепловой инспекции ПАО «Т Плюс».

Но собственники могут при желании выключить тепло раньше. В теории для этого нужно решение общедомового собрания, но в реальности все гораздо сложнее.

«Для проведения собрания нужно уведомить собственников за десять дней, а потом еще месяц понадобится на реализацию решения. Собрать нужное количество голосов очень сложно. К тому же, пока пройдет время, отопительный сезон уже закончится», – говорит Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии», член Общественной палаты России.

Также, по словам эксперта, в большинстве домов на практике отключить тепло раньше технически невозможно: в большинстве случаев сети транзитные, то есть тепло проходит через дом еще и к другому жилью, садикам, школам. Отключить тепло от дома в таком случае – значит, оставить без него и другие объекты.

А вот дома со своей котельной могут позволить себе отключить тепло раньше срока.

«Законодательство не регулирует четко вопрос, что нужно сделать, чтобы отключить котельную. Это могут сделать просто по результатам опроса в чате дома или даже по заявлению одного собственника», – поясняет Александр Евсеев.

Что по прогнозам?

Итак, условие отключения тепла – среднесуточная температура воздуха должна пять дней подряд держаться на уровне 8 градусов по Цельсию и выше. Обычно подачу прекращают в начале мая.

По данным сервиса «Погода и климат», среднесуточная температура 3 апреля составила 8,4 градуса, а 4 апреля – 9,3 градуса. То есть если такие же условия продержатся еще три дня, можно выпускать постановление о прекращении отопительного сезона.

По данным Росгидрометцентра, температура воздуха в Ижевске в ближайшие три дня понизится:

В среду, 5 апреля, днем – +16, ночью – +4. Среднесуточная температура – +10;

В четверг, 6 апреля, днем – +10, ночью – -2. Среднесуточная температура – +4.

В пятницу, 7 апреля, днем – +6, ночью – -4. Среднесуточная температура – +1.

Так что отключать отопление пока рано. Если это сделать, с наступлением холодов запуск системы займет много времени. А похолодание в Ижевске еще возможно.

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