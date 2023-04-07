Нового подрядчика выбрали для капремонта моста через реку Большая Сарапулка в Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Управтодор Удмуртии заключил контракт с новым подрядчиком на продолжение ремонта моста через реку Большая Сарапулка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в феврале Миндортранс расторг контракт с предыдущим подрядчиком из-за срыва сроков проведения работ.

«На предыдущего исполнителя, не справившегося с контрактом, готовим иски в суд для взыскания штрафов и пеней», – поделился министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Новый подрядчик «Ренстрой» уже приступил к работам на мосту, которые планируют закончить до 1 июля. Горбачев отметил, что ранее данная организация отремонтировала мост через реку Кизнерка, и сейчас ведет строительство моста через реку Шихостанка на дороге Лутоха–Сабанчино.

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