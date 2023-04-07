10 апреля в Удмуртии введут особый противопожарный режим

Фото: МЧС Удмуртии

С 10 апреля по 30 июня в Удмуртии будет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Такое постановление подписали региональные власти 6 апреля. На период действия ограничений местным жителям запрещается жечь сухую траву и хворост, разводить костры и готовить пищу на открытом огне на территории лесов, населенных пунктов, садоогородов, предприятий и организаций.

За нарушение режима, в соответствии со статьей 20.4. Кодекса РФ, гражданам грозит штраф в размере 2-4 тыс. рублей, должностным лицам – 15-30 тыс. рублей и юридическим лицам – от 200 до 400 тыс. рублей.

Напомним, в Малопургинском районе Удмуртии особый противопожарный режим ввели еще 5 апреля.

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