40-летняя жительница Воткинска убила сожителя во время ссоры

Ближайшие 8 лет женщина проведет в колонии
Фото: Амир Закиров
В Воткинске по обвинению в убийстве осудили 40-летнюю жительницу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
Напомним, 27 ноября женщина выпила с 60-летним сожителем, а затем, приревновав мужчину, затеяла ссору. В пылу эмоций обвиняемая взяла в руки нож и дважды ударила им мужчину. От полученных ран потерпевший скончался на месте.
Суд отправил женщину в колонию общего режима на 8 лет.
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