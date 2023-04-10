Стоит ли снимать присосавшегося клеща самостоятельно?

Клещ может заразить инфекциями, от которых пока нет вакцины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пришла весна, и это значит, что вернуться с прогулки можно не только с хорошим настроением, но и с присосавшимся клещом. Врач Иванов Роман в беседе с RT рассказал о инфекциях, которые можно «подцепить» от кровососов и, что нужно делать в случае укуса.

Самой опасной клещевой инфекцией является энцефалит. Заболевание поражает головной и спинной мозг, нарушает работу нервной системы и может привести к смерти. Но, к счастью, в отличие от других инфекций, передаваемых через укус клеща, от энцефалита существует вакцинация. А вот против боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза вакцины нет.

«Боррелиоз, или болезнь Лайма, – бактериальная инфекция, которая быстро переходит в хроническую форму, поражая кожу, вызывая проблемы с сердцем и суставами, часто проявляется сбоями в работе нервной системы», – объяснил доктор.

По данным лаборатории, чаще всего в клещах, которых приносят на анализ жители России, выявляют именно боррелиоз.

Если вдруг после прогулки вы обнаружили на своем теле клеща, нужно как можно быстрее обратиться за помощью к врачу. Но, если такой возможности нет и ситуация вынуждает справляться с опасностью самостоятельно, нужно захватить кровососа пинцетом или обернутыми двумя слоями марли пальцами и медленно выкручивать его из кожи в одном направлении. При этом нужно быть предельно осторожным и не раздавить клеща. После этого членистоногое необходимо поместить в закрытую емкость и отвезти на анализ.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, в каких районах Ижевска вероятность подцепить клеща наиболее вероятна.

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