Более 40 человек тушили пожар на Союзной улице в Ижевске

Фото: скриншот из видео

Сегодня, 10 апреля на участке между ТЦ «МЕТРО», пейнтбольным клубом и автосалонами по улице Ленина произошел ландшафтный пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, для его ликвидации задействовали более 40 человек и 10 единиц техники.

«Стремительному распространению огня способствовала ветреная погода и сухая растительность. К месту происшествия прибыли все необходимые силы и средства пожарной охраны, была задействована техника», – объяснили спасатели.

Огонь успел перекинуться на территорию пейнтбольного клуба, но, к счастью, близстоящие здания удалось спасти – пострадали только покрышки в пейнтбольном клубе. Пожар потушили через полтора часа после сообщения. Обошлось без пострадавших. Причины и обстоятельства уточняются.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске вскрылись махинации при выполнении гособоронзаказа

К выходным снова может похолодать: синоптики рассказали о погоде в столице Удмуртии на ближайшие 7 дней

Около 1,5 тыс. мужчин Удмуртии направят в войска России в рамках весеннего призыва