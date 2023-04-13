Новые виды животных и растений включили в Красную книгу Удмуртии

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В Удмуртии вышла обновленная версия Красной книги региона. Об этом сообщает министерство природных ресурсов республики.

Теперь перечень включает в себя 398 редких видов растений, лишайников, грибов и животных. Как отметили в ведомстве, некоторые из них добавлены также и в Красную книгу России. Новая версия списка прошла проверку специальной комиссии, а также была отправлена на утверждение правительству Удмуртии.

Напомним, Красная книга должна обновляться каждые 10 лет. Ранее Минприроды региона закрыло глаза на это правило даже после представления прокуратуры, тогда даже пришлось передать это дело в суд.

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