Синоптики объяснили сильный ветер в Удмуртии

Одевайтесь теплее Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще пару дней назад жители Удмуртии наслаждались плюсовыми температурами и ярким солнышком, а в четверг, 13 апреля, подул холодный ветер с порывами до 15-17 м/с. Синоптики региона объяснили «Комсомолке», с чем это связано.

Оказалось, что сейчас Удмуртия находится на «противостоянии двух атмосферных образований» – антициклона со стороны Республики Коми и циклона с центром над Саратовской и Самарской областями.

«При такой синоптической ситуации возрастает барический градиент (это изменение давления на единицу расстояния), что влечет за собой усиление ветра», – пояснили в гидрометцентре региона.

Но расстраиваться не стоит – по словам синоптиков, уже на следующей неделе температура вновь начнет повышаться.

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