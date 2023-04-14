Синоптики объяснили сильный ветер в Удмуртии

Одевайтесь теплее
Фото: Евгения ГУСЕВА
Еще пару дней назад жители Удмуртии наслаждались плюсовыми температурами и ярким солнышком, а в четверг, 13 апреля, подул холодный ветер с порывами до 15-17 м/с. Синоптики региона объяснили «Комсомолке», с чем это связано.
Оказалось, что сейчас Удмуртия находится на «противостоянии двух атмосферных образований» – антициклона со стороны Республики Коми и циклона с центром над Саратовской и Самарской областями.
«При такой синоптической ситуации возрастает барический градиент (это изменение давления на единицу расстояния), что влечет за собой усиление ветра», – пояснили в гидрометцентре региона.
Но расстраиваться не стоит – по словам синоптиков, уже на следующей неделе температура вновь начнет повышаться.
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