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НовостиОбщество13 апреля 2023 7:48

Ветер с порывами до 15-17 м/с ожидается в Удмуртии 13 и 14 апреля

Жителей просят не разжигать костры
Софья Кель
Будьте осторожны

Будьте осторожны

Фото: Евгения ГУСЕВА

13 и 14 апреля местами по Удмуртии ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии, ссылаясь на информацию регионального Гидрометцентра.

В ведомстве напомнили о том, что с 10 апреля на территории региона введен особый противопожарный режим. Жителей просят не разжигать костры, а также не бросать окурки.

Напомним, ранее «Комсомолка» делилась прогнозом погоды на неделю.

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