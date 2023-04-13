Ветер с порывами до 15-17 м/с ожидается в Удмуртии 13 и 14 апреля

Будьте осторожны Фото: Евгения ГУСЕВА

13 и 14 апреля местами по Удмуртии ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии, ссылаясь на информацию регионального Гидрометцентра.

В ведомстве напомнили о том, что с 10 апреля на территории региона введен особый противопожарный режим. Жителей просят не разжигать костры, а также не бросать окурки.

Напомним, ранее «Комсомолка» делилась прогнозом погоды на неделю.

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