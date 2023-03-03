Определен подрядчик по строительству нового здания аэропорта в Ижевске

Макет нового аэропорта Фото: Мария Бакланова

«ГлавСпецСтрой» выбрали подрядчиком для строительства нового здания аэропорта в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Контракт на проведение работ заключат до 10 марта. Напомним, власти заявили о поиске подрядчика зимой прошлого года.

«Строительство нового пассажирского терминала – проект, значимый не только для нашей компании, но и для всей Удмуртии. Осознавая высочайшую ответственность за его реализацию, мы тщательно ведем подготовительные работы, анализируя каждую деталь, – сказал гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников.

По его словам, отбор кандидатов прошел в сентябре прошлого года. Тогда эксперты внимательно изучали каждого претендента, оценивали опыт и качество уже выполненных работ.

Общая площадь нового здания превысит 10 тыс. кв.м. Напомним первый символичный камень аэропорта заложили 26 августа 2022 года министром транспорта России Виталием Савельевым и Александром Бречаловым.

По планам властей, основные работы в строительстве закончат в этом году. И уже в 1 квартале 2024 года объект сдадут.

Напомним, в прошлом году зданию аэропорта исполнилось 48 лет. Тогда «Комсомолка» подготовила историю здания и интересные факты о нем.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водоотводные канавы прочистят в частном секторе Первомайского и Ленинского районов Ижевска

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова предстала в новом образе

Мужчина из Удмуртии попытался изнасиловать 11-летнюю девочку