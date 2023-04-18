Бессмертный полк в Ижевске 9 мая 2023 года в привычном формате не состоится

Очное шествие отменили в целях безопасности Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 2023 году в Ижевске не будет традиционного очного шествия «Бессмертный полк». Об этом сообщается на официальном сайте акции.

Привычный формат отменили из соображений безопасности. Однако желающие почтить память героев могут воспользоваться другими, смешанными форматами.

«Каждый может выбрать удобный для себя формат Бессмертного полка и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались», – сообщила сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Напомним, в 2020 и 2021 годах шествия также отменяли из-за пандемии. А в 2022 году на улицы Ижевска вышли рекордные 50 тысяч участников акции, что на 15 тысяч больше предыдущего рекорда 2019 года.

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