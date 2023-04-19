Ремонт на улице Новоажимова начался в Ижевске

Фото: администрация Ижевска

В Ижевске начался ремонт на улице Новоажимова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На участке от улицы Восьмая до улицы Двенадцатая заменят 600 метров асфальта, а также обновят тротуар. Подрядчик будет выполнять все основные работы ночью. Сегодня, 19 апреля дорожники займутся демонтажем старого асфальта.

Отметим, что это первый из шести объектов, которые обновят в Ижевске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Следующая на очереди улица Ленина.

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