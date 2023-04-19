Ребенок выпал из окна на Цветочной улице в Ижевске

Примерный возраст ребенка – 13 лет Фото: Амир Закиров

Днем 18 апреля на ул. Цветочной из окна 11-го этажа выпал ребенок. Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы.

Примерный возраст ребенка – 13 лет. Причины происшествия неизвестны. Выжил упавший или нет – очевидцы не сообщают.

Официальные органы не комментируют информацию.

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