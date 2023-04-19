Ребенок выпал из окна на Цветочной улице в Ижевске

Примерный возраст ребенка – 13 лет
Фото: Амир Закиров
Днем 18 апреля на ул. Цветочной из окна 11-го этажа выпал ребенок. Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы.
Примерный возраст ребенка – 13 лет. Причины происшествия неизвестны. Выжил упавший или нет – очевидцы не сообщают.
Официальные органы не комментируют информацию.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
К чему приведет теплый апрель 2023 года в Удмуртии
23 апреля в Ижевске перекроют движение на Южной Набережной
Две новые площадки для выгула собак появятся в Ижевске в 2023 году