В Ижевске стипендии в УдГУ снизили из-за возросшего числа успешно закрывших сессию студентов

Продолжаем отвечать на вопросы местных жителей Фото: Архив КП

После закрытой зимней сессии многие студенты УдГУ с нетерпением ждали получения стипендии, но в марте их встретило небольшое разочарование – пособие снизили в среднем сразу на тысячу рублей. Это естественно вызвало негативную реакцию студентов. «Комсомолка» решила разобраться в этом вопросе. О том почему такая ситуация вообще произошла и будут ли какие-либо изменения, редакции рассказала проректор по молодежной политике и социальному развитию вуза Алла Колзина.

«Снижение размера стипендий с 1 марта 2023 года связано с увеличением контингента обучающихся, сдавших зимнюю экзаменационную сессию на «хорошо» и «отлично», по сравнению с количеством студентов, сдавших зимнюю сессию за аналогичный период прошлого года (именно показатели прошлого года используются вузами для предпланирования бюджета – прим. ред.). И всем сдавшим студентам должна быть назначена государственная академическая стипендия», – пояснила Колзина.

Как пояснила администрации вуза, снижение стипендий из-за возросшей успеваемости студентов – это нормальная практика. Объясняем. Размер выплат обучающимся рассчитывается, исходя из результатов сессии прошлого года. Так, в 2023 году студенты закрыли зимнюю сессию более успешно, чем в 2022. Поэтому и пришлось проводить перерасчет, чтобы обеспечить выплатами большее число обучающихся.

Следующего изменения сумм стипендий стоит ожидать не раньше завершения летней сессии – будет ясно сколько студентов закроют ее успешно. Также на возможное решение повлияют рекомендации Министерства высшего образования.

Отметим, что уменьшение сумм стипендий не противоречит закону «Об образовании». УдГУ выплачивает установленный государством минимум по академической и социальной стипендиям и даже сверх нормы. Также вуз периодически индексирует выплаты. По словам Колзиной, за минувший 2022 год УдГУ шесть раз менял размеры академической стипендии.

«В декабре 2022 года размер государственной академической стипендии составил 4 100 рублей, а государственной социальной стипендии 6 150 рублей. Этот же размер стипендии был сохранен и на январь 2023 года. Но в феврале 2023 года размеры стипендии были пересчитаны, исходя из планового количества студентов, успешно сдавших зимнюю сессию, а также с учетом новых объемов финансирования», – сообщила представитель вуза.

Важно отметить, что всех студентов ознакомили с информационным письмом, в котором были четко расписаны причины изменения размера стипендий. А также для учащихся провели специальную встречу на эту тему.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ребенок выпал из окна на Цветочной улице в Ижевске

23 апреля в Ижевске перекроют движение на Южной Набережной

Две новые площадки для выгула собак появятся в Ижевске в 2023 году