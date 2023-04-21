В Ижевске отменили первомайскую демонстрацию

В парке Кирова пройдет фестиваль Фото: Диля Ахмадишина

В 2023 году в Удмуртии, как и во всей России в целом, изменили формат празднования 1 мая. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

От традиционных демонстраций пришлось отказаться – их заменили Фестивалем весны и труда, который проведут в парке Кирова. В то же время на Центральной площади города организуют выставку с фотографиями.

«Задача главам - организовать встречи с трудовыми династиями, поддержать людей дела, особенно тех, кто работает во имя нашей победы на оборонных предприятиях», – заявил Бречалов.

Напомним, что ранее было принято решение перевести силовиков региона в усиленный режим несения службы на время майских праздников.

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