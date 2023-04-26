Погода в Ижевске на день: 26 апреля в городе небольшой дождь и до +19°С

Не забудьте про зонт перед выходом на улицу. Фото: Сергей Березин

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня, 26 апреля в столице Удмуртии весь день будет пасмурно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Утром ижевчане столкнутся с небольшим дождем. Так что не стоит забывать о зонтике. Днем столбик термометра поднимется до +19°С. Ветер южный со скоростью 5,7 м/с. Ночью температура опустится до +12°С.

Хорошего вам дня! Напомним, что ранее «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на всю неделю.

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