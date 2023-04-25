Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал присвоение аэропорту Ижевска статус международного

Аэропорт планируют сдать в 1 квартале 2024 года Фото: Мария Бакланова

О возможности летать за границу сразу из аэропорта Ижевска местные жители мечтали далеко не один год. И наконец аэровокзалу города был присвоен соответствующий статус – указ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал это событие в своих соцсетях.

«Еще очень много предстоит сделать, чтобы наши жители летали, например, в Египет или в Турцию. Но первый шаг сделан, статус у нас есть», – заявил глава.

Для организации первых зарубежных полетов предстоит не только технически оснастить пункт пропуска, но и подготовить подразделения контрольных органов в аэропорту, в том числе пограничной службы ФСБ и федеральной таможенной службы. Напомним, строительство нового терминала аэропорта в Ижевске началось в апреле этого года. Объект планируют сдать в 1 квартале 2024 года.

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