В Ижевске начали наносить дорожную разметку 25 апреля

Работы планируют завершить до 12 июня
Фото: Архив КП
25 апреля дорожники Ижевска приступили к нанесению разметки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Работы начали с пешеходных переходов в центре города. Власти заявили, что планируют закончить работы к 12 июня.
Напомним, ранее глава города Олег Бекмеметьев сообщил, что центральный квартал Ижевска приведут в порядок уже к майским праздникам.
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