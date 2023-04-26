В Ижевске начали наносить дорожную разметку 25 апреля

Работы планируют завершить до 12 июня Фото: Архив КП

25 апреля дорожники Ижевска приступили к нанесению разметки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы начали с пешеходных переходов в центре города. Власти заявили, что планируют закончить работы к 12 июня.

Напомним, ранее глава города Олег Бекмеметьев сообщил, что центральный квартал Ижевска приведут в порядок уже к майским праздникам.

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