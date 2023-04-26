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НовостиОбщество26 апреля 2023 11:32

Первые международные рейсы могут отправиться из аэропорта Ижевска уже в 2024 году

Маршрутная сеть будет формироваться на основе самых популярных направлений
Софья Кель
Первые рейсы вылетят из Ижевска сразу после запуска пункта пропуска

Первые рейсы вылетят из Ижевска сразу после запуска пункта пропуска

Фото: Мария Бакланова

22 апреля председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении аэропорту Ижевска статуса международного. Гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников рассказал нашим коллегам из «Ъ-Удмуртия» о том, когда и куда столицы Удмуртии отправятся первые международные рейсы и о том, какие преимущества это даст региону.

«Открытие сектора международных линий, по моему мнению, будет иметь глубокий мультипликативный эффект для экономики республики. Во-первых, это совершенно другой статус региона, в который можно будет прилететь из любой точки мира. Во-вторых, дополнительные возможности для наращивания экономических и туристических связей с другими странами, расширение возможностей для экспорта и импорта», – заявил Синельников.

Гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников

Гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Первые рейсы планируют запустить уже в 2024 году сразу после оснащения и запуска пункта пропуска. Маршруты выберут, опираясь на самые популярные направления аэропортов в других регионах. В первую очередь это Турция, Египет, ОАЭ, страны СНГ и т.д.

«Полагаю, возникает вопрос почему мы готовим пункт пропуска под действующий терминал. Отвечу: организация международного сектора возможна только на базе существующей инфраструктуры, это экономит нам более двух лет ожидания с учетом строительства нового терминала», – сообщил гендиректор «Ижавиа».

Для запуска работы нового аэропорта предстоит выполнить еще много работы. В том числе закупка оборудования, найм персонала и организация подразделений контрольных органов – пограничной службы ФСБ и федеральной таможенной службы.

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