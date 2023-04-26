Первые международные рейсы могут отправиться из аэропорта Ижевска уже в 2024 году

Первые рейсы вылетят из Ижевска сразу после запуска пункта пропуска Фото: Мария Бакланова

22 апреля председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении аэропорту Ижевска статуса международного. Гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников рассказал нашим коллегам из «Ъ-Удмуртия» о том, когда и куда столицы Удмуртии отправятся первые международные рейсы и о том, какие преимущества это даст региону.

«Открытие сектора международных линий, по моему мнению, будет иметь глубокий мультипликативный эффект для экономики республики. Во-первых, это совершенно другой статус региона, в который можно будет прилететь из любой точки мира. Во-вторых, дополнительные возможности для наращивания экономических и туристических связей с другими странами, расширение возможностей для экспорта и импорта», – заявил Синельников.

Гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Первые рейсы планируют запустить уже в 2024 году сразу после оснащения и запуска пункта пропуска. Маршруты выберут, опираясь на самые популярные направления аэропортов в других регионах. В первую очередь это Турция, Египет, ОАЭ, страны СНГ и т.д.

«Полагаю, возникает вопрос почему мы готовим пункт пропуска под действующий терминал. Отвечу: организация международного сектора возможна только на базе существующей инфраструктуры, это экономит нам более двух лет ожидания с учетом строительства нового терминала», – сообщил гендиректор «Ижавиа».

Для запуска работы нового аэропорта предстоит выполнить еще много работы. В том числе закупка оборудования, найм персонала и организация подразделений контрольных органов – пограничной службы ФСБ и федеральной таможенной службы.

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