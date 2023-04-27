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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 11:12

Руководство СЭГЗ назвало арест депутата Удмуртии Мусинова очередным этапом силового давления на завод

На предприятии уверены, что доказательств вины чиновника нет
Виола Романова
На заводе надеются добиться внимания Президента

На заводе надеются добиться внимания Президента

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На сарапульском электрогенераторном заводе назвали задержание экс-директора предприятия очередным этапом силового давления. Об этом заявили в пресс-службе СЭГЗ.

Напомним, 27 апреля бывшего руководителя предприятия, а также депутата Госсовета Удмуртии Сергея Мусинова заключили под домашний арест по делу о мошенничестве. Чиновника обвиняют в выводе денег из бюджета завода в период с 2012 по 2019 год. Однако на предприятии уверены в невиновности чиновника. На СЭГЗ отмечают, что за все время расследования дела ни одного экономически обоснованного доказательства махинаций так и не было обнаружено.

«Арест бывшего руководителя АО «СЭГЗ», приложившего немало усилий к тому, чтобы завод стал одним из флагманов российской авиастроительной отрасли, вызывает возмущение коллектива предприятия, который надеется, что на эту ситуацию обратят самое пристальное внимание в Правительстве и Администрации Президента России», – заявило руководство завода.

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