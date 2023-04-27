Руководство СЭГЗ назвало арест депутата Удмуртии Мусинова очередным этапом силового давления на завод

На заводе надеются добиться внимания Президента Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На сарапульском электрогенераторном заводе назвали задержание экс-директора предприятия очередным этапом силового давления. Об этом заявили в пресс-службе СЭГЗ.

Напомним, 27 апреля бывшего руководителя предприятия, а также депутата Госсовета Удмуртии Сергея Мусинова заключили под домашний арест по делу о мошенничестве. Чиновника обвиняют в выводе денег из бюджета завода в период с 2012 по 2019 год. Однако на предприятии уверены в невиновности чиновника. На СЭГЗ отмечают, что за все время расследования дела ни одного экономически обоснованного доказательства махинаций так и не было обнаружено.

«Арест бывшего руководителя АО «СЭГЗ», приложившего немало усилий к тому, чтобы завод стал одним из флагманов российской авиастроительной отрасли, вызывает возмущение коллектива предприятия, который надеется, что на эту ситуацию обратят самое пристальное внимание в Правительстве и Администрации Президента России», – заявило руководство завода.

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