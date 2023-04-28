Светомузыкальный фонтан запустили на Центральной площади в Ижевске

В этом году фонтан запустили намного раньше. Фото: Анастасия Захарова
28 апреля на Центральной площади Ижевска из «зимней спячки» вывели светомузыкальный фонтан. Многие горожане уже отправились насладиться прогулкой рядом с местной достопримечательностью.
Напомним, подготовку к запуску начали еще в начале апреля. Специалисты проверили оборудование и электропроводки, а также очистили все наносы от накопившихся за осень и зиму мусора и грязи.
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