Светомузыкальный фонтан запустили на Центральной площади в Ижевске

В этом году фонтан запустили намного раньше. Фото: Анастасия Захарова

28 апреля на Центральной площади Ижевска из «зимней спячки» вывели светомузыкальный фонтан. Многие горожане уже отправились насладиться прогулкой рядом с местной достопримечательностью.

Напомним, подготовку к запуску начали еще в начале апреля. Специалисты проверили оборудование и электропроводки, а также очистили все наносы от накопившихся за осень и зиму мусора и грязи.

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