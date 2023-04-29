Ландшафтный пожар площадью 0,5 га потушили в Удмуртии 29 апреля

Фото: vk.com/psch37

Ландшафтный пожар площадью 4,8 тыс. кв. м произошел в Удмуртии около деревни Баграш-Бигра. Об этом сообщает на официальной странице ВКонтакте ПСЧ-37 села Малая Пурга.

Фото: vk.com/psch37

Сообщение о горении сухой травы поступило на пункт связи в субботу, 29 апреля, в 10:41.

Фото: vk.com/psch37

На место направили две пожарные автоцистерны, тушили возгорание пять человек личного состава.

Фото: vk.com/psch37

Предварительной причиной пока называют неосторожное обращение неустановленных лиц с огнем. К счастью, обошлось без пострадавших.

Жителям Удмуртии напоминают, что сейчас особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности. Напомним, в республике с 10 апреля действует особый противопожарный режим.

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