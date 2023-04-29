Ландшафтный пожар площадью 0,5 га потушили в Удмуртии 29 апреля

Фото: vk.com/psch37
Ландшафтный пожар площадью 4,8 тыс. кв. м произошел в Удмуртии около деревни Баграш-Бигра. Об этом сообщает на официальной странице ВКонтакте ПСЧ-37 села Малая Пурга.
Фото: vk.com/psch37
Сообщение о горении сухой травы поступило на пункт связи в субботу, 29 апреля, в 10:41.
Фото: vk.com/psch37
На место направили две пожарные автоцистерны, тушили возгорание пять человек личного состава.
Фото: vk.com/psch37
Предварительной причиной пока называют неосторожное обращение неустановленных лиц с огнем. К счастью, обошлось без пострадавших.
Жителям Удмуртии напоминают, что сейчас особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности. Напомним, в республике с 10 апреля действует особый противопожарный режим.
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