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НовостиОбщество2 мая 2023 12:31

На берегу реки Кама в Сарапуле обнаружили артиллерийский снаряд

Это боеприпас времен гражданской войны
Софья Кель
Фото: Росгвардия по Удмуртии

Фото: Росгвардия по Удмуртии

В Сарапуле на берегу реки Кама местный житель обнаружил артиллерийский снаряд. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.

Информацию о находке мужчина тут же передал в правоохранительные органы. После этого набережную оцепили, а на место вызвали группу ОМОН.

«Прибывшие взрывотехники идентифицировали находку как 76 мм артиллерийский снаряд со взрывателем, со следами сильной коррозии корпуса», – заявили специалисты.

Боеприпас вывезли на специальный полигон и уничтожили. Напомним, что ранее в пруду Ижевска была обнаружена граната.

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