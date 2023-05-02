На берегу реки Кама в Сарапуле обнаружили артиллерийский снаряд

Фото: Росгвардия по Удмуртии
В Сарапуле на берегу реки Кама местный житель обнаружил артиллерийский снаряд. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.
Информацию о находке мужчина тут же передал в правоохранительные органы. После этого набережную оцепили, а на место вызвали группу ОМОН.
«Прибывшие взрывотехники идентифицировали находку как 76 мм артиллерийский снаряд со взрывателем, со следами сильной коррозии корпуса», – заявили специалисты.
Боеприпас вывезли на специальный полигон и уничтожили. Напомним, что ранее в пруду Ижевска была обнаружена граната.
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