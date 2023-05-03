Светомузыкальный фонтан в Ижевске отключат 4 мая

Фонтан вновь запустят 5 мая Фото: Сергей ГРАЧЕВ

4 мая светомузыкальный фонтан на Центральной площади в Ижевске временно выключат. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В это время специалисты проведут плановые работы – почистят фонтан от грязи, а также заменят воду. И уже в пятницу, 5 мая горожане смогут насладиться местной достопримечательностью в привычном режиме – с 10:00 до 23:00.

Напомним, из «зимней спячки» фонтан вывели 28 апреля. «Комсомолка» не только рассказала, но и показала, как это происходило.

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