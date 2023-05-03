Фотовыставка «Истории нашей Победы» откроется 9 мая в Ижевске

В их сердцах ковалась Победа

С 9 по 12 мая на Центральной площади в Ижевске пройдет фотовыставка «Истории нашей Победы» (6+), посвященная героям Великой Отечественной войны.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Истории нашей Победы», участники которого делятся драгоценными воспоминаниями и историями родных из огненных 40-х годов прошлого столетия. Рассказать о семейных подвигах решили более 170 человек. Организаторы проекта – Центр активных коммуникаций и радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+) – для участия в фотовыставке отобрали 28 реальных историй о подвигах на полях сражений или в тылу. Каждая из них демонстрирует связь поколений – сейчас предки героев той страшной войны отправились в зону СВО или же помогают бойцам в качестве волонтеров.

Кроме того, в 19:30 на набережной Ижевского пруда пройдет концерт «Истории нашей Победы», на котором ведущие со сцены расскажут некоторые истории. Подробнее о программе мероприятий на площадках Ижевска в День Победы можно узнать в нашем материале.

Сроки проведения проекта «Истории нашей Победы»: с 13 апреля по 9 мая 2023 года. Организаторы: АУ УР «Центр активных коммуникаций» и радио «Адам». 12+

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