35-летняя женщина и 62-летний мужчина погибли в пожаре в Удмуртии

В пожаре в одной из деревень Удмуртии погибли два человека. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

СУ СК России по Удмуртии возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек в пожаре в деревне Старая Бисарка в Сарапульском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время тушения пожара в доме нашли двух человек без признаков жизни. Ими оказались 35-летняя женщина и 62-летний мужчина.

Напомним, что пожар начался около 11 часов 3 мая 2023 года.

Огонь повредил двухквартирный жилой дом, постройки на шести дачных участках, , два склада и зернохранилище.

Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи СК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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