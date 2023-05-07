Весеннее половодье закончилось в Удмуртии

Сезон паводка закончился в Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии официально закончился сезон весеннего половодья. Об этом сообщает Служба Гражданской защиты.

В реках понижается уровень воды. Показатели уже дошли до предпаводковых значений.

Напомним, апрель в Удмуртии оказался аномально жарким.

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