Движение на каких улицах Ижевска перекроют 9 мая

Фото: администрация Ижевска

9 мая из-за праздничных мероприятий в Ижевске перекроют движение транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

С 08:00 до 11:00 перекроют следующие улицы:

– по ул. Свободы от ул. Советская до ул. Бородина

– по ул. Бородина от ул. Пушкинская до ул. К. Маркса

С 08:00 до 13:00 движение транспорта будет недоступно:

– по ул. Пушкинская от ул. Советская до ул. Майская

– по пер. Северный от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров

С 08:00 до 22:30 трафик движения перекроют:

– по ул. Лихвинцева от ул. Пушкинская до ул. Удмуртская

– по ул. Наговицына от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров

– по ул. Пушкинская от ул. Советская до ул. Кирова

– Набережная Ижевского пруда от ул. Бородина до пер. Широкий.

С 08:30 до 16:00 въезд автомобилей запретят:

– на ул. Коммунаров от ул. Кирова до ул. Красногеройская

– на ул. Лихвинцева от ул. Пушкинская до ул. Удмуртская

– на ул. Красногеройская от ул. Удмуртская до ул. К. Маркса

– на ул. Наговицына от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров

И с 18:00 до 22:30 перекроют движение по ул. Милиционная от пер. Широкий до ул. Бородина. Ограничения также коснутся и общественного транспорта – все маршруты перенесут на другие улицы.

Отметим, ознакомиться с полной афишей мероприятий в День Победы в Ижевске можно в нашем материале. Напомним также, что в этом году традиционное очное шествие «Бессмертный полк» не состоится. Мероприятие пройдет в альтернативном формате, о котором мы писали ранее.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокат лодок и катамаранов открылся в Ижевске

Первый и уникальный: каким будет Дворец единоборств в столице Удмуртии

С начала сезона клещи покусали более 1,8 тысяч жителей Удмуртии