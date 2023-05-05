Движение на каких улицах Ижевска перекроют 9 мая

Фото: администрация Ижевска
9 мая из-за праздничных мероприятий в Ижевске перекроют движение транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
С 08:00 до 11:00 перекроют следующие улицы:
– по ул. Свободы от ул. Советская до ул. Бородина
– по ул. Бородина от ул. Пушкинская до ул. К. Маркса
С 08:00 до 13:00 движение транспорта будет недоступно:
– по ул. Пушкинская от ул. Советская до ул. Майская
– по пер. Северный от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров
С 08:00 до 22:30 трафик движения перекроют:
– по ул. Лихвинцева от ул. Пушкинская до ул. Удмуртская
– по ул. Наговицына от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров
– по ул. Пушкинская от ул. Советская до ул. Кирова
– Набережная Ижевского пруда от ул. Бородина до пер. Широкий.
С 08:30 до 16:00 въезд автомобилей запретят:
– на ул. Коммунаров от ул. Кирова до ул. Красногеройская
– на ул. Лихвинцева от ул. Пушкинская до ул. Удмуртская
– на ул. Красногеройская от ул. Удмуртская до ул. К. Маркса
– на ул. Наговицына от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров
И с 18:00 до 22:30 перекроют движение по ул. Милиционная от пер. Широкий до ул. Бородина. Ограничения также коснутся и общественного транспорта – все маршруты перенесут на другие улицы.
Отметим, ознакомиться с полной афишей мероприятий в День Победы в Ижевске можно в нашем материале. Напомним также, что в этом году традиционное очное шествие «Бессмертный полк» не состоится. Мероприятие пройдет в альтернативном формате, о котором мы писали ранее.
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