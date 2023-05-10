Уже более сотни птиц погибли от гриппа в Удмуртии

Среди жителей региона заражение птичьим гриппом не выявили. Фото: @vetuprur

Ситуация с заражением птиц гриппом в Удмуртии остается напряженной. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии региона.

Напомним, 6 мая в Глазове обнаружили вирус птичьего гриппа. В угрожаемой зоне оказались весь город и населенные пункты в радиусе 5 км. Уже 7 мая заражение птиц выявили и в столице Удмуртии. В связи с этим в Ижевске ввели режим повышенной готовности, а также обозначили карантинную зону, в которую вошли две деревни и два района.

На данный момент известно о гибели более 100 чаек в Глазове и около 20 – в Ижевске.

«Все это может свидетельствовать о сильной вирулентности и патогенности возбудителя H5N1. Специалисты госветслужбы Удмуртии ежедневно проводят мониторинг всех водоемов региона на предмет больной и павшей птицы. Птицеводческие предприятия республики работают в штатном режиме. Госветслужба постоянно контролирует клиническое состояние птицы для выпуска безопасной продукции», – заявили специалисты.

Отметим, что птичий грипп – это очень заразное заболевание, которое также может передаваться и человеку. На данный момент заражение вирусом среди жителей Удмуртии не подтвердилось. Тем не менее расслабляться нельзя! Ни в коем случае не прикасайтесь к больным или павшим птицам, а в случае симптомов ОРВИ срочно обращайтесь в больницу.

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