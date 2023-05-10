Пострадавших при пожаре в Удмуртии 19-летнюю девушку и ее сына госпитализировали с ожогами и ингаляционными травмами

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Пострадавших при пожаре в поселке Игра 19-летнюю девушку и ее сына госпитализировали в РКБ №1 в Ижевске. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

«В настоящее время они находятся в одной палате. Состояние матери и малыша оценивается как удовлетворительное», – заявила Пинчук.

Пострадавшим диагностировали ожоги и ингаляционные травмы. Им оказывается вся необходимая медпомощь. Напомним, пациенты получили травмы при пожаре в частном доме. В огне также погибли двое детей: девочка 2021 года рождения и мальчик 2019 года рождения. Ранее свидетельница происшествия поделилась с «Комсомолкой» подробностями трагедии.

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