У 227 жителей Удмуртии диагностировали ВИЧ за 2023 год

Проблема передачи ВИЧ от матери ребенку остается актуальной в Удмуртии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сегодняшний день более чем у 8 тысяч жителей Удмуртии диагностировали ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

За первые месяцы 2023 года положительный ВИЧ-статус поставили 227 жителям. При этом 82% от этого числа заразились инфекцией половым путем.

«Основным путем инфицирования в граждан Удмуртии до 2008 года являлся наркотический, а уже с 2009 года стал преобладать половой путь передачи: если в 2009 году он составлял 56,3%, то по итогам 2022 года – 77,6% от числа впервые зарегистрированных людей с ВИЧ-инфекцией», – поделился главврач Удмуртского Республиканского центра СПИД Олег Горбунов.

Также врачи отмечают актуальность передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. На данный момент от женщин с диагнозом ВИЧ в Удмуртии родилось 2560 детей, при этом только 77 малышей унаследовали инфекцию. Напомним, за 2022 год в Удмуртии выявили 675 новых случаев заражения ВИЧ.

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