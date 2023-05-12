37-летний житель Удмуртии обвиняется в убийстве на почве ревности

Мужчина скончался на месте. Фото : СУ СК России по Удмуртии

В Завьяловском районе во время застолья с товарищами погиб 33-летний житель Ульяновска. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Трагедия произошла 10 марта 2023 года. Мужчина находился в доме знакомой в деревне Старый Чультем. По версии следствия, 37-летний сожитель женщины приревновал потерпевшего к своей избраннице и ударил его ножом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) направлено в суд с обвинительным заключением. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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