Погода в Ижевске на день: 13 мая пройдут небольшие дожди

Ожидается жаркий день
Фото: Алена Селезнева
Доброе утро, Ижевск! Сегодня суббота, 13 мая. Расскажем вам о погоде на выходной.
Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха сегодня составит +19…+21 градус. Пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.
О погоде на выходные мы писали здесь.
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