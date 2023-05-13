Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина со следующего сезона будет выступать за Тюменскую область

Ульяна Нигматуллина
Фото: Диля Ахмадишина
Ульяна Нигматуллина переходит в Тюменскую область. Об этом сообщает «МАТЧ!» со ссылкой на Максима Кугаевского, главного тренера тюменской команды.
Переход согласован.
Напомним, этот сезон Нигматуллина пропустила из-за рождения ребенка.
Ранее спортсменка критично высказывалась о региональных выплатах спортсменам в Удмуртии. «Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона», – говорила она.
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