Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина со следующего сезона будет выступать за Тюменскую область

Ульяна Нигматуллина Фото: Диля Ахмадишина

Ульяна Нигматуллина переходит в Тюменскую область. Об этом сообщает «МАТЧ!» со ссылкой на Максима Кугаевского, главного тренера тюменской команды.

Переход согласован.

Напомним, этот сезон Нигматуллина пропустила из-за рождения ребенка.

Ранее спортсменка критично высказывалась о региональных выплатах спортсменам в Удмуртии. «Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона», – говорила она.

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