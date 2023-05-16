Жителя Ижевска осудили за долг по алиментам в размере 850 тысяч рублей

Мужчину приговорили к обязательным работам. Фото: r18.fssp.gov.ru

На вокзале Ижевска за задолженность по алиментам задержали мужчину. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

Ижевчанин является отцом несовершеннолетних дочки и сына. Суд обязал его выплачивать алименты на воспитание детей, однако мужчина не спешил выполнять свой родительский долг и скрыл свое местонахождение от органов власти. Должника объявили в розыск.

Мужчину нашли, когда появилась информация о купленном им билете на поезд Новороссийск–Ижевск – он возвращался с отдыха на Черном море. Должника задержали прямо на перроне и доставили в отдел полиции.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и приговорил его к 30 часам обязательных работ. Если ижевчанин не устроится на работу и не начнет выплачивать задолженность по алиментам, то его ждет уголовная ответственность.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На 14 лет осудили жителя Удмуртии за сексуальное насилие над 11-летней девочкой

В Ижевске стартовал капитальный ремонт в подземном переходе около УдГУ

50-летнего жителя Ижевска приговорили к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление сотрудника полиции