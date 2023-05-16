Более 1 млн рублей взыскали с медучреждения в Ижевске за выпавшую из окна пациентку

Суд удовлетворил требования семьи пострадавшей в полном объеме Фото: Мария Бакланова

С медучреждения в Ижевске взыскали более 1 млн рублей на лечение выпавшей из окна пациентки и компенсации морального вреда, который она получила. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Инцидент произошел, когда потерпевшая находилась на лечении в больнице. Женщина выпала из окна на третьем этаже и получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Иск о взыскании денег с больницы подали родственники потерпевшей. Суд удовлетворил их требования в полном объеме. В ведомстве отметили, что ранее медицинского сотрудника, который не углядел за женщиной, признали виновной по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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