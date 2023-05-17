Гороскоп на день: 18 мая Тельцам придется отстаивать свою точку зрения, а Близнецам бороться с собственной рассеянностью

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг.

Овен

Сегодня возможны резкие и неожиданные повороты в карьере, которые могут повлечь за собой недомолвки или пересуды. Можно просто переждать, когда все уляжется, или поговорить с коллегами начистоту. В вашей ситуации применимы оба варианта, все зависит от того, рабочие у вас с этими людьми отношения или приятельские.

Телец

День принесет много интересных событий, но будет связан с эмоциональными переживаниями. Не исключены конфликты и недоразумения. Вам придется отстаивать свою точку зрения, однако если дело можно уладить мирным путем, лучше отказаться от споров. Вашу правоту обязательно признают позже.

Близнецы

Сегодня вы немного рассеяны. Постарайтесь быть предельно внимательными к деталям, чтобы не упустить что-то важное. Зато обязательно найдется кто-то, кто захочет о вас позаботиться, может быть, даже возьмет на себя часть вашей рабочей нагрузки. Присмотритесь к этому человеку, вы узнаете его с новой стороны.

Рак

Сегодня не стоит полагаться на интуицию, руководствуйтесь здравым смыслом и логикой. Возможно, сегодня вас ждет какое-то неоднозначное известие, которое вообще может оказаться ложным, поэтому тщательно проверяйте всю информацию, прежде чем ей верить. А еще вы сегодня будете замечать все ошибки окружающих и тем самым поможете избежать неприятных ситуаций.

Лев

Вы очень энергичны, оптимистичны и предприимчивы. Не бойтесь новых впечатлений, а также не отказывайтесь от спонтанных поездок и интересных знакомств. Они могут оказаться очень полезными в будущем. День также благоприятен для начала новых отношений. Сегодня перед вами никто не устоит!

Дева

Сегодня не стоит планировать важные мероприятия, а вот мелкие текущие дела могут быть весьма удачными. Доделайте все, что откладывали раньше, и распланируйте остаток недели так, чтобы не копить новые «хвосты». А вечером как следует отходите, выбросив все проблемы из головы.

Весы

Вас ждут приятные встречи с интересными людьми. Появится шанс найти новых друзей, а также наладить старые связи. У вас даже может появиться новый покровитель или покровительница. Не исключено, что это обернется выгодным контрактом или даже браком. Но не принимайте импульсивных решений, если вам делают какое-то предложение, возьмите время «на подумать».

Скорпион

Звезды просят вас сохранять спокойствие. В делах не стоит проявлять излишнюю инициативу – это может только навредить. Например, привести к разочарованию в своей работе. Лучше займитесь рутиной, а в перерывах приберитесь, полейте цветы, прогуляйтесь немного и побалуйте себя какой-нибудь обновкой.

Стрелец

Сегодня вам придется проявить максимум терпения. Кто-то из вашего окружения может оказаться слишком упрям, вынуждая вас идти на уступки. Если вы не готовы уступать, то лучше взять тайм-аут. Зато вас посетит вдохновение. Захочется сделать что-то своими руками, как-то украсить мир вокруг себя. Не стоит в этом себя ограничивать.

Козерог

День подходит для важных дел, в том числе для решения вопросов, связанных с недвижимостью. Даже самые сложные дела вы сделаете правильно и в срок. А еще будете превосходным советчиком и незаменимым помощником для друзей или коллег. Сегодня вам полезно пообщаться с людьми и вникнуть в их проблемы.

Водолей

Не стоит рисковать, особенно в финансовой сфере. Лучше вообще не принимать сегодня важных решений, а если это все же потребуется, посоветуйтесь с близкими или проконсультируйтесь с профессионалами. Зато вам сегодня может улыбнуться удача. Случайное везение даже в мелочах вас сильно порадует.

Рыбы

Сегодня вас ждет отличный день, который позволит вам получить то, о чем вы давно мечтали. Если вы долго и упорно трудились, результаты проявят себя как нельзя лучше. Также вероятны сюрпризы и подарки. Главное, никуда не торопитесь и не суетитесь, иначе есть риск все испортить, «проскочить мимо».

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