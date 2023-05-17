Экспресс-тест на ВИЧ смогут сдать жители Ижевска с 17 по 19 мая

Фото: администрация Ижевска

17, 18 и 19 мая жители Ижевска смогут сдать анализы для экспресс-теста на ВИЧ и гепатит С. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сдача будет проходить в специальном тест-мобиле. Все данные о посетителях конфиденциальны и анонимны. В течение трех дней специалисты будут перемещаться по городу, так, чтобы все желающие могли выбрать наиболее удобные для них площадку и дату.

17 мая тест-мобиль будет работать на следующих объектах:

– до 12:30 УдГУ, 2 корпус (ул. Университетская, 1 к2)

– 11:00-14:00 у входа в Федерацию Профсоюзов УР (ул. Бородина, 21)

– 15:00-20:00 на парковке ТЦ «Мой порт» (со стороны ул. Кирова).

18 мая специалисты будут принимать желающих сдать анализы по адресам:

– 9:00-12:00 на территории Удмуртского республиканского социально-педагогического колледжа (ул. Труда, 88)

– 15:00-20:00 у ТРЦ «Талисман» (у входной группы на парковке).

И 19 мая станет последним днем работы медиков:

– 15:00-22:00 на Центральной площади у светомузыкального фонтана.

Напомним, что проблема заражением ВИЧ является очень серьезной для Удмуртии. Только за первые за первые месяцы 2023 года положительный ВИЧ-статус поставили 227 жителям региона.

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